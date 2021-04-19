Galatasaray - Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

Süper Lig'in 36. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Trabzonspor maçını Mete Kalkavan, Sivasspor- Beşiktaş karşılaşmasını da Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Mete Kalkavan’ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.









Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 36’ıncı hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

20 Nisan Salı

16:00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16:00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16:00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya

19:00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

19:00 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

21 Nisan Çarşamba

16:00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

16:00 BB Erzurumspor - Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

19:00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

19:00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu