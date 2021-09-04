Galatasaray Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Galatasaray , 2021-2022 Süper Lig Sezonu 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Milli takım kamplarında bulunan 13 oyuncu antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in doğum günü antrenman öncesi kutlandı.

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamında Romanya 1. Lig ekiplerinden Farul Constanța ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki müsabaka, yarın saat 11.00'den itibaren Galatasaray Mobil Uygulaması üzerinden naklen yayınlanacak.