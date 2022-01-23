Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi zeminin son durumu

Süper Lig'in 23. haftası dev bir maça ev sahipliği yapacak. Galatasaray Nef Stadyumu’nda lig lideri Trabzonspor 'u konuk edecek. Bu zorlu maç öncesi merak edilen konuların başında zeminin durumu geliyor. İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışının zemine etkisi olup olmayacağı büyük merak konusuydu. Hatta konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamada gerekli çalışmaların ve bakımın yapıldığı söylenmişti.

DHA'nın sosyal medya hesabından spor kamuoyu ile paylaştığı fotoğraflarda zeminin oldukça düzgün ve futbol oynamaya elverişli olduğu gözlendi.

Kar temizliği yapıldı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası bu akşam saat 19.00'da başlayacak dev maç öncesi stadın zeminindeki karlar temizlendi. Saha zemininin müsabakaya elverişli olduğu görülürken, stat görevlilerin kar yağışı için tedbirli olduğu görüldü.

Öte yandan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nun çevresinde de görevliler tarafından kar temizliği yapıldı.







