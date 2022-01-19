Süper Lig 'in 23. haftası zorlu bir maça sahne olacak. Galatasaray NEF Stadı'nda ligin lideri Trabzonspor 'u konuk edecek. Sarı kırmızılı takım, yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk galibiyetinin peşinde olacak. Bordo mavililer ise karşılaşmayı kazanarak liderliğini pekiştirmek isteyecek. Ancak bu maç öncesinde önemli bir durum göz önüne çıkıyor. Ülke genelinde yağan kar yağışı akıllara "kar yağışı nedeniyle maç ertelenebilir mi?" sorusunu getiriyor. Peki 23 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak maçın öncesinde, maç saatinde ve maç sonrasında kar yağışı var mı? işte tüm merak edilen soruların cevapları haberimizde...

İşte Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesinde İstanbul'daki hava durumu

Galatasaray ile Trabzonspor arasında 23 Ocak Pazar günü saat 19:00'da İstanbul Seyrantepe NEF Stadyumu'nda oynanacak maçtan bir gün önce, yani Cumartesi günü İstanbul'da havanın kar yağışlı olması bekleniyor. Havanın gündüz 3 derece, gece ise 0 derece olması tahmin ediliyor.

23 Ocak Pazar günü ise kar yağışının devam edeceği öngörülüyor. Hava tahminlerine göre maç günü NEF Stadyumu'nun olduğu Seyrantepe'de havanın gündüz 2 derece, gece ise -2 derecede olacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray - Trabzonspor maçı ertelenebilir!

Galatasaray, bu dev maç öncesinde tüm önlemleri alacağı ifade ediliyor. Ancak kar yağışının yoğun olma ihtimali maçın ertelenmesine de neden olabilecek gibi duruyor.

Maçın ertelenme ihtimaline karşı da hava tahminlerine bakıldığında o hafta boyunca kar yağışının gerçekleşecek olma durumu göz önüne alındığında daha ileri bir tarihte oynanması muhtemel olarak görünüyor.