Galatasaray - Trabzonspor maçı (CANLI)

Süper Lig'de 36. haftanın en kritik maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanıyor. 65 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, 59 puanla 4. basamakta bulunan Trabzonspor'u ağırlıyor. Çaykur Rizespor ile Hatayspor'a kaybettikten sonra Karagümrük'le berabere kalan, Göztepe'yi ise mağlup ederek kötü gidişata son veren Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluk yarışında fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Üst üste Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'la berabere kalan Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u ise evine 3 puanla dönüp 4 maçlık seriye son vermenin hesaplarını yapıyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Maçın ilk şutu ve tehlikesi Trabzonspor'dan geldi. Edgar'ın uzun pasına hareketlenen Djaniny'nin sağ çaprazdan attığı şutu Muslera rahat bir şekilde kontrol etti.

2' Galatasaray'ın ilk şutu... Kerem Aktürkoğlu ceza sahası dışından kaleyi denedi, top üstten auta çıktı.

4' Ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın attığı sert şutu Muslera son anda çeldi. Dönen topta Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

10' Trabzonspor, Djaniny ile hızlı geldi. Sağ çaprazda Djaniny topu almak üzereyken Luyindama araya girdi ve topu kornere yolladı. Yunan yıldız Bakasetas, Galatasaray kalesini yoklamaya devam ediyor. Solak yıldızın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye ynelen topu Muslera son anda kornere çeldi.

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Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Galatasaray-Trabzonspor 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Halil, Etebo, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Arda.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Hüseyin, Hosseini, Atakan, Kamil Ahmet, Faruk Can, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Afobe.