Galatasaray - Trabzonspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'de 23. haftanın en kritik maçı İstanbul'da oynandı, Galatasaray ile Trabzonspor , 3 puan için kozlarını paylaştı. Son 11 haftada sadece 1 kez kazanan, 3 maçtır kaybeden ve 27 puanla 14. sıraya gerileyen Galatasaray, küme düşme hattıyla arasında sadece 4 puan kalınca Trabzonspor karşısında adeta kurtuluş mücadelesi verdi ancak şeytanın bacağını kıramadı!

Karşılaşma tempolu başladı, iki takım da ilk bölümde pozisyonlar yakaladı. Daha sonra Sarı-Kırmızılılar ev sahibi olmanın avantajıyla baskılarını artırdı ve aradığı golü 31. dakikada buldu. Denswill'in müdahalesiyle Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı, VAR'a giden hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Meşin yuvarlağın başına geçen Alexandru Cicaldau hata yapmadı, Uğurcan Çakır'la topu farklı köşelere gönderdi ve Aslan'ı 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra ilk yarının son 15 dakikalık bölümünde de Cim Bom'un baskısı vardı ancak ilk 45'ten başka gol sesi çıkmadı. İkinci devrede Trabzonspor atakları çoğaldı, oyun Galatasaray yarı sahasına yıkıldı. Cornelius ve Ahmet Can'la gole çok yaklaşan Fırtına 84'te beraberliği Bakasetas'la yakaladı. Tam maç bu skorla bitti denirken, 90'da sahneye Edin Visca çıktı ve Trabzonspor'a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Domenec Torrent'le çıktığı 3. maçından da puan alamayan Aslan'ın düşme hattıyla puan farkı 3'e inerken, lider Trabzonspor da 2 hafta sonra 3 puan sevinci yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan ilk düdüğü çaldı, dev mücadele başladı.

7' Kar yağışı şiddetini artırdı, görüş mesafesini korumak için kalecilerin göz altlarına siyah boya sürülmesi için oyun durdu.

ASLAN PENALTI BEKLİYOR

13' Kerem'in ceza alanına attığı pasta Emre Kılınç topu kontrol ederken yerde kaldı. Sarı-Kırmızılı futbolcular penaltı bekliyor.

14' Atilla Karaoğlan oyunun devam etmesini istedi.

15' Halil rakibinden şık bir çalımla sıyırılıp, şansını denedi fakat top Uğurcan'da kaldı.

19' Kerem, Peres'ten kaptığı topla hızla rakip yarı alana geçti. Yıldız futbolcu sol kanattan ceza yayına doğru girerken şutunu çekti ancak üstten aut.

PENALTI

29' Denswill ceza alanı içinde Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına bastı ve genç oyuncu yere düştü. Karaoğlan ilk anda penaltı düdüğünü çalmasa da VAR uyarısıyla beyaz noktayı gösterdi.

GOL

30' Cicaldau, Uğurcan'la topu farklı köşelere gönderdi. Galatasaray 1-0 önde.

36' Sağ kanatta Visca ile verkaç yapan Peres ceza yayındaki Nwakaeme'yi gördü. Nijeryalının şutu üstten auta gitti.

UĞURCAN'DAN MÜTHİŞ REFLEKS!

39' Cicaldau ceza yayı üzerindeki Berkan'a topu gönderdi, Berkan'ın vuruşu Hugo'ya çarpıp yön değiştirse de Uğurcan harika bir refleksle gole izin vermedi.

44' Kerem, Berkan'ın pasında kaleyi cepheden gören noktadan sol ayağıyla şansını denedi ancak top Uğurcan'ın kucağında kaldı.

45' İlk yarının sonuna +4 ekleniyor.

Mücadelenin ilk devresi sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

50' Bakasetas uzaklardan şansını denedi ancak Fatih rahat bir şekilde topa sahip oldu.

TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

52' Dorukhan harika bir uzun topla savunma arkasına sarkan Cornelius'u, kaleci Fatih'le karşı karşıya bıraktı. Danimarkalı golcü önde olan Fatih'in pozisyonunu fırsat bilip vursa da top direğin hemen yanından auta çıktı.

57' Kornerin devamında top arka direkteki Ahmet Can Kaplan'ın önüne düştü, genç futbolcu gelişine vurdu top az farkla dışarda.

65' Visca'nın akıl dolu pasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda Peres gelişine vurdu, üstten aut.

80' Nwakaeme sol kanattan hareketlenip, topu sağına çekip vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL

84' Marcao'nun sektirdiği topa Bakasetas yerden harika vurdu ve Fatih çaresiz. Trabzonspor eşitliği yakaladı: 1-1.

86' Atılan uzun topta Babel iyi kontrol edip, topu sağına çekip bekletmeden vurdu, Uğurcan başarılı.

GOL

90' Taylan'ın hatalı pasında araya giren Visca, önde olan Fatih'i görüp vurdu ve Fırtına'yı dev maçta 2-1 öne geçirdi.

90+4' Babel yakın mesafeden kafayı vurdu, Uğurcan direk dibinden çıkardı.

Mücadele sona erdi, 3 puan Trabzonspor'un!

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Galatasaray - Trabzonspor 11'ler:

Galatasaray: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius



