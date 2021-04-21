Art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından Göztepe'yi mağlup eden ve şampiyonluk yarışına tutunan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybettiği, Fenerbahçe'nin ise BAY geçtiği haftada kayıp yaşamak istemiyor. Bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçın 4’ünü kaybeden ve yalnızca birini kazanabilen bordo-mavililer, hem derbi galibiyeti özlemini hem de ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini noktalamak istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

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Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Galatasaray-Trabzonspor 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Halil, Etebo, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Arda.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Hüseyin, Hosseini, Atakan, Kamil Ahmet, Faruk Can, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Afobe.

Galatasaray ile Trabzonspor 131. kez karşı karşıya

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig’de 131. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında, Trabzonspor’un şimdiki adıyla Süper Lig’e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 130 karşılaşmanın 59’unu Galatasaray, 43’ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 170, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor’un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 95 karşılaşmanın 42’sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 22 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 123, Trabzonspor ise 109 gol attı.

İstanbul’daki lig maçları

İki ekip arasında İstanbul’da yapılan 47 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 11 kez galip geldi. İstanbul’daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray’ın 64 golüne karşılık, Trabzonspor 51 gol kaydetti.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001’de İstanbul’daki lig maçında 4-0’lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunda 1 Eylül 2018’de Trabzon’daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998’de İstanbul’da Trabzonspor’un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.