Galatasaray, Terim ile ön elemelerde elenmdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Rangers ile oynayacakları karşılaşmaya özel olarak hazırlandı. Tecrübeli hoca, bugüne kadar Galatasaray'ın başında çıktığı 10 ön eleme maçının tamamından galip ayrılırken, hiç elenme yaşamadı. Terim, bu gurur tablosundaki seriye yeni bir halka daha kazandırmaya kararlı. İskoç rakibini ekibiyle beraber tüm detaylarıyla analiz eden Terim, oyun planında bazı güncellemeler yapacak. Özellikle orta saha kurgusunun çok önemli olduğunu düşünen tecrübeli antrenör, savunma disiplinini ön planda tutarak, rakibi kontralarla yıkmaya çalışacak.

'En az lig kadar istiyorum'

Avrupa'da başarının, Galatasaray'ın kuruluş amacında yer aldığını hatırlatan Terim, "Biz de bu bilinçle sahada olacağız. Zaten hep de öyle oldu. İlkleri başarmak da hep bize nasip oldu. İnşallah ülkemize bu alanda yeni başarıları da gururları da biz kazandırırız. 4 günde bir maç oynuyoruz, kolay değil. Ama bu bir bahane de değil. Burada başarılı olmayı en az lig kadar istiyorum. Onun için de ne gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Bu kez rotasyon olmayacak

Bu arada Terim'in bu kez kadroda rotasyona gitmeyeceği ve as oyuncularını sahaya süreceği öğrenildi. Arda Turan'ın yerine sol kanada Emre Kılınç'ın çekilmesi, Belhanda'nın forvet arkasına kaydırılması ve orta sahada Taylan ile Etebo'nun birlikte görev alması bekleniyor.