Bir yandan ligin kalan 8 haftasında konsantre olan Galatasaray, diğer taraftarn da gelecek planlarını yapıyor. Avrupa'daki genç yetenekleri mercek altına alan Sarı Kırmızılı kulübün scout (izleme) ekibi, son olarak Belçika'da KV Kortrijk forması giyen Terem Moffi'yi ciddi şekilde gündeme getirdi. Teknik heyetin 21 yaşındaki forvete, Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi.

1.88 boyundaki Nijeryalı forvet güçlü fiziği ile dikkat çekerken, tam bir pivot santrfor. Uzun boyuna rağmen ağır olmayan ve son vuruşlardaki yeteneği ile öne çıkan Moffi, 1999 doğumlu ve pek çok kulübün radarında. Nijerya basınına göre Anderlecht ve Saint Etienne, Moffi için oldukça ısrarcı. Ancak Galatasaray’ın bu transferde ilk etapta 2 milyon Euro’yu gözden çıkardığı vurgulandı.

Geleceğe yatırım...

Bu sezon forma giydiği 16 maçta 10 gol atan 21 yaşındaki Moffi, Falcao’yu tamamlayabilecek nitelikte bir isim. Zaten teknik direktör Fatih Terim de, Andone gittikten sonra Falcao’nun arkasına genç bir transfer düşünüyor. Hedef; yeni gelecek forvetten hem verim almak hem de potansiyelini daha da açığa çıkartıp, olası transferde ciddi gelir kazanmak.



