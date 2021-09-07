Fatih Terim'in kızı, Merve Terim, 2011 yılında iş insanı Ahmet Baran Çetin ile evlenmişti. Çift, 2014 yılında Yaman adını verdikleri çocuklarını kucaklarına almıştı.

Merve Terim Çetin, ikinci kez hamile olduğunu açıkladı.

"EN ÇOK ANNE OLMAYI SEVDİM"

Duygularını ifade eden Merve Terim Çetin, "Bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım. Yaman'ın biz gittikten sonra yalnız kalmayacak olduğunu bilmek tüm zorlukları kolaylaştırıyor" dedi.

"ENDİŞELERİM YOĞUN..."

Sözlerini sürdüren Merve Terim Çetin, "Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama herşeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime inanıyorum. Beni bir müddet dualarınızda misafir etmeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim dördüncü kez dede olmak için artık gün sayıyor.

Terim'in Naz, Nil ve Yaman adında 3 torunu bulunuyordu.