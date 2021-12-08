UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın Lazio ile liderlik maçına çıkacak olan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim zorlu maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

'Galatasaray kaliteyi yükseltiyor'

Güzel bir maç olacağını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "İstanbul'daki ilk maçtan önce sadece bir futbolsever olsam, maç programına baksam kesinlikle bu maçı seçerdim demiştim. Burada Lazio'ya duyduğum saygı ve takımıma olan güvenin etkisi olmuştu. Bu gruptaki serüvenimiz Galatasaray'ın vaddettiği gelecekler birlikte Avrupa'daki maçların kalitesini yükseltiyor. Marsilya ile oynadığımız maç o gecenin UEFA maçıydı. Şimdi de tamamen tarafsız bir futbolseverin baktığı zaman programa Lazio maçının o gün söylediğim konuyla örtüştüğünü görüyorum" dedi.

'Lokomotif'i geçsek, garantilemiştik'

Zor bir eşleşme olduğunu ve adeta Play-Off maçı gibi bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydeden Fatih Terim, "Lazio ve Galatasaray'ın başarıları sonrasında yarın aşağı yukarı biz Play-off maçı oynayacak gibiyiz. Biz buraya sıkıntı olmadan da gelebilirdik. Lokomotiv maçında maalesef çok kaçırdık ve kötü bir gol yedik. Yoksa garantilemiştik. Lazio bitiricilik seviyesi yüksek olan, çok pozisyona giren bir takım. Beraberliğin bizi daha avantajlı kıldığı bir ortamda gecenin maçı olacak. Şubat ayındaki Play-Off maçını oynayacak gibiyiz" ifadelerini kullandı.

'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

Şampiyonlar Ligi havasında mücadele ettiklerini vurgulayan başarılı hoca, "Sanki bir Şampiyonlar Ligi grubu demiştim. Öyle de mücadele ettik. Lider, dışarda gol yemeyen ve ilk 2'yi garantileyen bir şekilde geldik. Puanla dönersek lider tamamlayacağız. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Her geçen gün Sarri'nin anlayışının Lazio'ya oturduğunu düşünüyorum. Dikkat etmemiz gerekecek. Şampiyon karakterini taşıyan iki takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla güzel bir maç olacak" yorumunu yaptı.

Terim sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Pazartesi günü başlayan mide ve bağırsak sistemindeki ağrı şikayetlerim rahatsızlığa dönüştü. Geceyi hastanede geçirdim. İlk anda kimseyi endişelendirmek istemedim. O nedenle herhangi bir bilgilendirme yapmayı erken gördüm. Daha sonra bazı operasyon ihtimalinin olduğu masaya konunca, doktorlarımızdan gerekli izni alarak, antrenmana gittim, hastaneye döndüm ve bugün de takımımlayım. 3 gün boyunca benimle ilgilenen doktorlara, arayan soran paylaşan herkese de teşekkür ediyorum. Döndükten sonra operasyon ihtimali var. Şu an çok şükür iyiyim. Burada olduğum için de çok mutluyum."

'Kendimi evimde gibi hissediyorum'

"İtalya'da olmaktan son derece mutluyum. Her zaman söylediğim gibi İtalya benim ikinci vatanım. Burada çok mutlu günlerim oldu. Hala çok güzel dostluklarım var. Çok sevdiğim bir ülke. Artı olarak her hafta sonu Serie A'dan bir maç izliyorum. Son yıllarda futbol kalitesinin artmasıyla müthiş bir lig oldu İtalya Ligi. Şampiyon kimliği bulunan çok takımın olması da çok cezbediyor. İtalya Ligi'ne yabancı değilim. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu kadar yıl geçmesine rağmen bana olan sevgi ve saygıyı gördükçe çok mutlu oluyor ve gurur duyuyorum. Yıllara rağmen sevgi değişmemiş. Terim kelimesinin geçmesi beni çok mutlu ediyor. Herkese nasip olacak bir şey değil bu. O nedenle yaşamak lazım. O nedenle burada olmak benim için güzel ve önemli."

'İlk tedaviyi umarım oyuncular galibiyetle yapar'

"Oyuncularım bana bir hediye verirler mi? İnşallah. Oyuncularım da üzüldüler. Ben uzun zamandır teknik adamlık yapıyorum, neredeyse bir gün antrenman kaçırmamışımdır. Gittim, hastaneye çıkamadım. Onların niyeti bana ve taraftara hediye vermek. Saha içinde profesyoneller ama saha dışında samimi ve amatör bir sevgiyle formasını, armasını, camiasını seven futbolculara sahibiz. Umarım yarın ilk tedaviyi maçtan sonra onlar yapmış olur bana."

'Oyuncularıma kaybetmekten korkmayın! dedim'

"Beraberlik bize yetiyor ama o felsefeyle çıkmayacağız. Lazio bizi yaslayabilir, yoğun presle başlayacaklarını düşünüyorum. Ben kazanmak isterim. Kazanmak için sahaya çıkarım her zaman. Oyun sonunda beraberliğin bizi lider yaptığı ortamda oyun başlarken bu kafada olursak kaybederiz. Oyunun iki tarafını da iyi oynamamız lazım. Beraberlik düşüncesi bize kaybettirir. Lazio hücumu seven ve iyi yapan bir takım. Sarri'nin benimle ilgili söylediklerine karşın ben de kendisini çok takdir ediyorum, oyun anlayışını çok beğeniyorum ve saygı duyuyorum. Büyük hoca olarak görüyorum. Kendisini en iyi yerlerde görmek istiyorum. İyi bir dostum. Bakalım yarın ne olacak? Şu anda iki takım da garantiledi çıkmayı. Bunu sahaya yansıtırız veya yansıtamayız ama buraya gelmeden evvel Lazio analizi yaparken oyuncularıma son olarak şunu söyledim; Biz Şubat'taki Play-Off maçını da oynuyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Garantiledik ve muhteşem geldik. En büyük başarı lider dönmek olur buradan. Kaybetmekten korkmayın dedim."

Fatih Terim Süper Lig'de yaşanılanlar ve aldığı cezayla ilgili de geniş çaplı açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in o sözleri:

"Marsilya maçından önce de benim hakemlerle ilgili konuşmam yönünde beklentiler vardı. Ben o gün saha dışındaki konuların tur mücadelemizi etkilemesini istemediğimiz için detaylı yorumlarda bulunmadım. Bugün ilk 2 sırayı garantiledik ancak çok ciddi bir 1.'lik hedefimiz var. Buradan lider çıkmak, ülke puanı için, kulübümüz için, ekonomik açıdan ve prestij açısından çok daha önemli sonuçların olacağına inanıyorum. Bu bir meydan okumamanın önemli bir geri dönüşü. Bu konu hakkında konuşmam için beklentiler var. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Dünyanın hiçbir yerinde teknik direktörlere bu kadar kolay ve uzun süreli ceza vermez. Bu kadar ağır cezalar, men cezaları çıkmıyor. Uluslararası bir platformda olduğumuzda daha değişik oluyor. Geçen haftalardaki İngiltere'deki büyük maçlarda hocalar arasında olan resmen kavgalar, atışmalar var, araya girenler var, dakikalar sürüyor fakat kimsenin ceza aldığını görmüyoruz. Kimse ceza almak için ya da vermek için yaklaşmıyor. Onlar burada olsaydı 5-6 maç alırlardı."

'Hakemin tiyatral kabiliyeti yüksek'

"Derbi oynuyorsunuz diyelim atıldınız çıkıp 50-60 bin kişinin arasında izleyeceksiniz, yoksa bir 4 maç daha ceza. Kural bu. Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Kimsenin tölerans görmesini istemiyoruz. Bir olayın sonucuna bakarken, o olayın oralara neden geldiğini de iyi bilmek lazım. Ben son atıldığım maçta alkıştan aldım. Önce çizgiye bastım, sonra alkıştan atıldık. 15-20 kişinin bizim korner çizgisine doğru sahaya girmesi inanılmaz bir şey. Tiyatral kabiliyeti yüksek hakemin. İçinden iki kişiye sarı kart gösteriyorsun. Aklımızla alay mı ediyorsun?"

'Bedelini ödedim, ödüyorum da...'

"Son 50 senedir her şeyi milyonların gözü önünde yaşıyorum. Yaptığıma yaptım diyorum. O kadar çok anlatılacak şey var ki fakat Karagümrük maçında bana ceza veren Refik Emre diye biri var Hatay ve Fenerbahçe maçlarında da onu gönderiyorsunuz. Abdurrahman Arıcı'ya sormak lazım, başkası yok mu? Galatasaray'ın son 3 maçındaki VAR'a bakın Ümit Öztürk, Bahattin Şimşek, Yaşar Kemal Uğurlu. Kimseye gelmiş mi böyle trio? Bize gelince kural değişiyor. VAR hataları azaltın diye. En kolayı ben yapmadım, yanlış anlaşıldım demek. Hepsinin bedelini ödedim, ödüyorum da. Hiçbir şeyi de hiç kimseyi de unutmam."

'Marsilya hakemine bir şey dedik mi?'

"Marsilya maçından sonra hakem için ne dedim? Müthiş bir yönetim, müthiş bir iletişim dedim. Marsilya'da bize verilen penaltı mı değildi ama bir şey söyledik mi? Hayır. Onların sizin görüşlerinizi dinleyip, size değer vermesi önemli. Yoksa herkes hata yapar. Biz den yapıyoruz. Yine Marsilya maçının ilk devresinde hakem gol pozisyonunda Alex'in önünde durdu. Doğal olarak hakeme hepimiz yüzde 100 golümüzü önlediniz dedik. O da Özür dilerim, kötü bir şanstı dedi. Biz de başka bir şey demedik."

'Ne zaman sorsak kural değişiyor'

"İletişimden korkmayın. Konuştuğunuz zaman zaten infial aşağıya iner. Belki de yaşam kalitesi 90 dakikada çiziliyor. Her maçın hemen ardından o terle, o heyecan ve stresle herkesin sorularına cevap veriyoruz. Cevaplamak da zorundayız. Belki de tüm bunları yaparken, cezaların da sınırında geziyoruz. Bu kadar da risk altındayız. Neden milyonlarca kişinin yanıt beklediği insanlar milyonlarca hayatı etkileyen kararları hiçbir şekilde açıklamıyorlar. Niye? Biz çıkıp cevap veriyoruz, aslan gibi stattan ayrılıyoruz. Onlar açıklamadığı gibi, statlardan da gizlice ayrılıyorlar. Ne zaman sorsak, illa bir şey buluyorlar, kural değişiyor. Belki kural değişmiştir. Bizi ikna ederler, insanlar da bunu haklı bulur."