Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Maçı bu hâle biz getirdik!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında TFF 1.Lig ekibi Denizlispor 'a normal süresi 3-3 biten karşılaşmada seri penaltı atışlarında kaybeden ve kupaya veda eden Galatasaray cephesi son düdüğün ardından bir hayli üzgündü. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim de yayıncı kuruluşa röportaj vermeye geldiğinde moralsizliği yüzünden okunuyordu.

'1 metreden atamama beceriksizliği...'

'Hayatımda böyle bir yıl yaşamadım' diyen tecrübeli hoca, "Sıradışı olmasını biz sağladık. Basit bir maçı bu hâle biz soktuk. Olmayan gollerin izahı yok. En az 2 farklı öne geçmezseniz, futbol size her zaman sıkıntı yaratır. Nitekim yarattı da. Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgede kalan tarafı. Böyle oynayacaksın, aldığın her topta pozisyona gireceksin, girdiğimiz pozisyonlar tesadüfen değil... 1 metreden atamama becerisini, pardon beceriksizliğini gösterdik. Galatasaray'ın elenmesi normal değil, nasıl elendiğinin bir önemi yok" dedi.

'Gençlere sabretmemiz lazım'

Yarın kritik bir zirve olacağını dile getiren Fatih Terim, "Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, kulübümüzün ekonomik şartlarına bakınca kulübümüz adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Eğer ekonomik durumumuz müsait değilse, izin vermiyorsa yapmayız da. Kendim de dahil Galatasaray'a zarar verme ihtimali olan her şeyin önüne geçerim! Başkanla konuşmamız olacak. Yarın buluşacağız. Galatasaray adına hangisi doğruysa onu yapacağız. İlla şu şöyle, bu böyle diye bir kaide yok. İçinde bulunduğumuz durum gerek ülkenin, gerek Galatasaray'ın çok açık. Onu düşünerek hareket edeceğiz. Ama unutmamak lazım Galatasaray'ın kurtuluşu bu. Gençlere sabretmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Terim basın toplantısında da şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir maçı da kaybediyoruz. Tek kale oynadığımız, 15-20'ye yakın pozisyon bulduğumuz maçı kaybediyoruz. Kaybettiğinizin penaltısı, 1-0'ı yok. Turu geçemediğimizde aynı şey benim için. Birkaç pozisyonda kendinden daha iyi olan pozisyonda olan kime pas vermedi. Kendileri atmak istedi herhalde. Ligde de uzaktayız. Maalesef sadece Avrupa kaldı. Orada da çok büyük başarı elde ettik. Bunların tam tersine. Olayı tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Kulübümüzün ve bizim ortaya koyduğumuz bu projeye güveniyorum. Gençlere de güveniyorum, hata yapacaktır. Yalnız samimiyetle belirtmek isterim ki kendim de dahil, Galatasaray'a zarar verme ihtimali olan her şeyin önüne geçerim. Maçlar kaybediliyor. Bu sürprizler de oluyor. Hakeme tek şey soracağım. Çünkü bedelini ödemeyen tek kesim onlar. 4 tane daha korner olsaydı attıracak mıydı? Kulübümüzün ekonomik planı doğrultusunda futbolun geleceğine yaptığımız bu yatırıma çok güveniyorum. Hem önümüzdeki zaman dilimi içerisine başarıyı hem de geliri sağlayacağına inanıyorum. Geliri sağlayacak bir yatırım olarak görüyorum. Biraz zaman gerekiyor gençlerimize. Umudumuzun var olduğunu da tekrarlıyorum."

"OKAN'I VERMEMİZİN SEBEBİ OYNAMASIYDI"

Kaleci Okan Kocuk'un sezon başında GZT Giresunspor'a kiralanmasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Terim, "Okan'ı vermemizin sebebi oynamasıydı. Çok doğruydu. Nasıl Yunus'u verdiysek. Çok komik yorumlar duyuyorum. Bize karşı da en iyi oynamalarını söylüyoruz. Okan'ı maç eksiğini gidermesi için Süper Lig'de bir takıma verdik. Yunus bana iki defa geldi, gitmek istediğini söyledi. Çok da doğru yaptık. Oynayacak, geri dönecek. Okan'ı verirken, Fatih, İsmail, Muslera ve Cankat ile beraber 4 kişiydi. Muslera'nın sakatlığı aklımızda yoktu. Fatih kendisini başka takımda oynamaya daha hazır hissettiği için, evet dedik. İsmail'i iki sene Kayseri'de tecrübelendirdiğim için onu koydum. Başarısız olmuş olabilir. Hataları var mı, evet. 15-20 tane oyuncu kiraya verdik. Kiraya verdiğimiz her oyuncumuzu gönlü razı olmadan göndermedik. Bu kadar gol kaçırdığımız bir ortamda kalecinize kızamazsınız. 38 tane şut atılmış. Burada artık söylenecek söz bizedir. Dediğim gibi, Galatasaray'a zarar verecek varsa kendim dahil hepsinin önüne geçerim. Müsaade etmem kendime de."

"FARIOLI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

"Fatih Terim, Fatih Karagümrük'ün eski teknik direktörü Francesco Farioli'nin teknik ekibine katılmasıyla ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını kaydederek, "Haberim yok. Yalanlar sırayla gidiyor. Ben hiç görüşmedim maç haricinde. Birçok kişi ön görülüyor. Klasik haline geldi son zamanlarda. Hatta teknik direktör yetiştirmeme olayı ile birleştirdiler. Türk futbolunun son 50 yılında her kademede bulundum. Çok da kalabalık ekiplerle çalıştım. Somut başarı olarak baktığınızda en fazla şampiyonluk yaşayan, en çok galibiyet alan, birçok ilki yapan, yeni ortaya konan bir çok şeyin karşısında Fatih Terim yazan bir adamım ben. Eğer böyle bir başarı vara arkasında büyük bir ekip vardır. Kimse tek başına en üst seviyede bu kadar kalamaz. Bu tip yorumların en başta gecesini, gündüzüne katarak kendisine uzman olduğu alanda çalışan, büyük çaba sarf eden, dışarıdan başka güzel hayattan vazgeçen bu insanlara büyük saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en kolay şeyi o bir şeyler başarmak için çalışan insanlara haksız yere konuşmaktır. Teknik direktör yetiştirmiyor yorumları yapanlara söyleyecek kelime bulamıyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum. Böyle bir konu ne benle ne başkanla gündeme geldi. Dünyanın hangi takımında sürekli böyle bir şey gördünüz? 24 saat yaşayan organizasyon, hepimiz birer parçasıyız. Tüm çalışma arkadaşlarım günün her anında bu takımın başarısı için çalışıyorlar. Benim yardımcı antrenörlerimi beğenenler olmadı hiç. Takviye olur mu, olur neden olmasın. Ben adamcağızla hiç görüşmedim. Bizim maçlara geldiğini biliyorum. Bana olan saygısını biliyorum. Bize katkı vereceğine inandığım bir şey olursa, donanımlı, tecrübeli, gelecek vaat eden güçlü isimlere her zaman kapımız açık. Merak etmeyin ben Galatasaray için en doğru kararı veririm. Yarın sabah başkanla görüşeceğim. Konuşulacak o kadar konu var ki, çok başka yerlerdesiniz. Nedendir bilmiyorum. Gerekirse takviye de yapılır."