Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk idmanına çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kulüple olan kontratı, sezon bitiminde tamamlanmıştı. Mustafa Cengiz ve yönetiminin sözleşme uzatmak için girişimde bulunmamasının ardından Bodrum’a giden Terim, bugün İstanbul’a dönüp takımın başına yeniden geçti. Fatih hoca hiç zaman kaybetmeden Florya’ya geldi ve geçici olarak takımın başında bulunan antrenör Selçuk İnan’dan takımın son durumuyla ilgili olarak bilgi aldı. Ayrıca Terim, oyunculara tek tek "merhaba" dedi.

Hedef PSV Eindhoven

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz’da PSV Eindhoven’la karşı karşıya gelecek olan takımını bu maça hazırlamaya başlayacak olan başarılı hoca, takımını Kupa 1 gruplarına taşımaya çalışacak.



