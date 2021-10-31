Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK galibiyeti sonrasında oldukça mutluydu. Son düdüğün ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan tecrübeli hoca maçın genelinde oynanan oyundan memnun olduğunu dile getirdi.

'Feghouli erken atsa farklı bitebilirdi'

Maç öncesinde çalıştıklarını, saha içinde uyguladıklarını kaydeden Fatih Terim, "İki yarıyı da iyi oynadık. İlk yarı hiç pozisyon vermedik, bu önemliydi. Pozisyonlar da bulduk. Gaziantep defansı 1-0'dan sonra ileri çıkacaktı ve bunu anlattık. 6-7 tane denedik, 1'i gol oldu. Sofiane Feghouli daha erken atsa, daha farklı bitebilirdi maç. Avrupa maçı öncesi 3 puan, diğer rakiplerimize yetişme, yukarıyla puan farkının açılmaması gibi bir sürü faktörü düşündüğümüzde güzel bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Eğer buraları az zararla atlatırsak, ilerisi bizim için çok açık" dedi.

'Morutan daha da gelişecek'

Kilidi açan Morutan'ı değerlendiren Terim, "Olimpiu Morutan'ı hem içeride, hem kenarda oynatıyoruz. İçlerinde en küçüğü o, biraz da içine kapanık. Hasarsız geçersek, daha da iyi olacaklar. Kaybedilen puanlar, gençler de daha farklı etki yaratıyor. Morutan da daha gelişecek" ifadelerini kullandı.

'Kerem'in performansı mutluluk verici'

İkinci golü atıp, skoru belirleyen Kerem Aktürkoğlu'nu da yorumlayan Fatih hoca, "Kerem Aktürkoğlu için Erzincan'a teşekkür ederiz. Alt liglerden alıp, güvenip, forma verdik. Hala gelişimini tamamlamadı ama her geçen gün üzerine koyuyor. Daha da iyi olacak. Performansı mutluluk verici" şeklinde konuştu.

'Marcao rekor kırmış olabilir'

Terim maçın sonunda taraftarlarla tamamiyle barışan Marcao hakkında da, "Marcao'nun yaptığı hareket doğru değildi ama yönetimimiz doğruydu. Kerem'den özür dileyecekti, o da çok üzüldü. Marcao, üzüntüsünün farkında. Marcao, iyi bir Galatasaraylı. 8 maç onsuz oynadık. Küme düşen takımdan stoper aldık diye eleştirilmiştik ama şu an çok önemli bir yerde. Baktım 16 müdahalenin 13'ünde başarılı. Bu bir rekor olabilir" açıklamalarında bulundu.