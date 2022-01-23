Süper Lig'in 23. haftasında sahasında lider Trabzonspor 'a son dakikalarda yapılan hatalar sonrasında yediği gollerle 2-1 kaybeden Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa maçı değerlendirdi. Torrent, takımın oyununu beğendiğini, normal şartlarda bu maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

İşte İspanyol teknik adamın maç sonu açıklamaları:

70. dakikada tempomuzun düştüğünü ve oyundan düştüğümüzü düşünürsek, o civarda bir problem olduğunu söyleyebiliriz ama bugünkü oyunu düşündüğümüz zaman, bu maçı kazanmamız gerekiyordu aslında. Oynadığımız 3 maçtan en iyisini oynadık. Hem agresiflik hem yoğunluk açısından. Bazen futbol adil değildir. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu normal şartlarda. Dikkat etmemiz lazım. Geçen maçta da hem ilk yarının uzatmalarında hem de maçın sonuna doğru olan uzatmalarda gol yemiştik. Bundan sonraki maçlarda, tüm tutkumuzla oynayacağız. Dışarıda olan oyuncularımızın geri gelmesini bekliyoruz. Onlar gelince bazı sıkıntıların çözüleceğini düşünüyoruz. Fiziken, taktiksel olarak eksik oyuncularımız açısından kendimizi yenileyeceğiz. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu, yazık olduk. Bu süre zarfında kendimizi geliştireceğiz.

Torrent, maç sonunda basın toplantısında ise şu sözleri sarf etti:

Futbol böyle ışığı açtım çalışsın, ışığı kapadım çalışmasın değil. Zamana ihtiyacım var. Bunu bilerek geldik. Biz burada 10. günümüzü yaşıyoruz ve 3 maç yaptık. Takım ne kadar gelişebilecekse, o kadar gelişim sağlıyor. 6-7 çok önemli oyuncumuz, bazı maçlarda oynayamadılar. Biz küme düşeceğiz diye negatif şeylere odaklanmak yerine pozitiflere odaklanalım. Puanlar kazanalım ve sonra devam edelim. Bugün iyi hislerim oldu. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Günde 12 saat çalışıyoruz! Kimse bize 'Çalışmıyorsunuz.' diyemez. Tüm detayları gözden geçiriyoruz.

Oyunculara söyleyeceğim kötü hiçbir şey yok. Özellikle Taylan'ın oynamasından dolayı çok memnunum, söylemek isterim. 89 dakika boyunca mükemmeldi. Hem savunmada hem de hücumda ondan ne istediysek hepsini yaptı.

Kulüp olarak transfer çalışmaları içerisindeyiz. Ekip hangi pozisyonları güçlendirebilir bakıyoruz. Kulüp bu pozisyondan çıkmalı. Aynı zamanda gelecek için sağlam bir temel oluşturmalı. Gedson'u tanıyorum. Kulüpte konuştuğumuz şeyler sadece bende kalır! Transfer , şu anda tamamen spekülasyon.

Sonuçlardan dolayı baskı hissetmiyorum. Belli bir yaşta ve deneyimdeyim. Doğru yoldayız. Taraftarlarımız, elimizdeki oyunculara sonuna kadar inansın. Hep birlikte güçlüyüz. Taraftar arkamızdaydı, oyuncular uçuyordu bugün. Damarlarımızdaki son damlaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.