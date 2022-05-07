Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Performanstan memnunum

Süper Lig 'in 36. haftasında Galatasaray , Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı. Ligde hedefi kalmayan Cimbom hanesine yazdırdığı 1 puanla 48 puana yükseldi. Karşılaşmayı sadece 4 isabetli şutla tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Domenec Torrent son düdüğün ardından verdiği röportajda oyundan memnun olduğunu söyledi.

"Antrenör Emre'yi tebrik ederim"

Zorlu bir maç oynadıklarını kaydeden İspanyol hoca, "Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. ÜStünlük kurduk. Ama ikinci yarıda da daha çok pozisyon bulduk. Şu anda ligde en formda takımlarından birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre'yi de tebrik ederim. Biraz da sakatlıklardan dolayı doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık. Ama ben sahadaki gördüğüm performanstan memnunum" dedi.

"Marcao idmanlara başladı"

Sakat oyuncuları hakkında da bilgi veren Domenec Torrent, "Doktorla bu sabah konuştum. Haftaya çok zor gözüküyor Omar. Marcao, yavaş yavaş antrenman yapmaya başladı. Omar henüz başlamadı, önümüzdeki hafta maçın hangi gün olduğu da önemli oynayabilmesi için" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da çok mutluyum"

'Yeni seçilen başkan olsaydı, kendisi ile devam eder miydi?' sorusuna Torrent, "Bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Benim de elimde olan bir şey değil. Önümüzdeki 2 maça odaklanacağım. Geçen hafta üzerine konuşmuştuk. Ben olduğum yerden çok memnunum. İstanbul’da çok mutluyum. Daha mutlu olduğum şey Galatasaray’da çalışıyor olmak. Şanslıyım, gazeteleri okumuyorum, sosyal medyaya bakmıyorum. Ama gerçekten olmayan şey okudum, çok ilginçler. Normalde profesyonel ekiplerde antrenör değişik olabilir, üst üste kaybettiğiniz zaman. Eğer evde hata yapıldıysa bazen kovulur. Tekrardan kontrat yapılmaz. Doğru olmayan şeyleri duyuyorum. Televizyonda bazı şeyler yayınlanıyormuş. Neden oluyor anlamıyorum" diye cevap verdi.

"Kalan iki maçta Galatasaray hocaları olarak mücadele etmeye devam edeceğiz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile dün bir görüşme yaptıklarını ifade eden Domenec Torrent, "Fakat takım nasıl gidiyor, genel konular üzerine konuştuk. Dışarı yazılan konuşmalar üzerine konuşma geçmedi. Biz kalan iki maçta Galatasaray hocaları olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. 1 senemiz daha var. Onun üzerine konuştuk. İsmi Galatasaray olan çok önemli bir kulübü temsil ediyoruz. Bunun altını çizdik" şeklinde konuştu.

"Muslera’ya aşığım"

Kaleci Fernando Muslera’nın güzel bir maç çıkardığını söyleyen Torrent, "Ben gerçekten ona güveniyorum. Antrenörlerin de oyuncuların da iyi günleri var, daha kötü günleri var. Fernando’yu çok beğeniyorum. Muslera’ya aşığım. Inaki oynamıyor. Hak etmediği için değil. Şu an sakat. Çok büyük ihtimalle gelecek sene Barcelona’nın ikinci kalecisi olacak. Bizim önümüzdeki sene için Galatasaray’da kalecimiz Muslera. Inaki ile konuştuk, sportif bir karar değil bu dedim. Kulübün antrenörü olarak kulübün çıkarlarını gözetmem gerekiyor. Asıl kaleci o olduğu için, onunla oynamamız gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

"Biz çalışmaya devam ediyoruz"

Sportif Direktör Pasquale Sensibile’nin çalışmalarına devam ettiğini belirten Domenec Torrent, "Orada odaklandığımız şey daha çok yasal olarak neler yapabiliyor seçim süreci içerisinde, bunlardı. Çünkü çok çalışan bir sportif direktör. Bir oyuncu ile görüşme yapacağız zaman neyi yapıp, neyi yapmayacağını bilmesi lazım. Ona göre konuşsun. O zaten birçok oyuncu ile kontak kurdu. O çalışmayı durmadı. Her gün çalışmaya devam etti. Genel kuruldan sonra seçim o süreci içerisinde var olan kontratlar tabiki de korunacak onla ilgili değişiklik olmadığını biliyorum ama yeni bir kontrat yapabilir mi, yeni bir transfere için imza atılabilir mi onun üzerine çekinceler vardı. Çok çalışıyor. Bütün hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Dışarıdan kendimizi izole etmek durumundayız. Yeni bir başkan gelirse onunla çalışacaklar mı çalışmayacaklar mı bunu bilemem" diyerek sözlerini tamamladı.



