Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Kulüp boş halde!

Galatasaray 'ın taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor 'a 3-2 kaybettiği maçın ardından Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Domenec Torrent flaş açıklamalar yaptı... İspanyol hoca, kulübün içinde bulunduğu yönetimsel açıdan kaotik duruma isyan edercesine, 'Kulübü boş bulduk' sözleriyle özetledi.

Önce mağlubiyeti değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Düzensiz ve maalesef diyebileceğimiz bir maç oldu. 3 tane top içeri girdi, Muslera durduramadı. Bütün oyunculara hafta boyunca orta açtıklarını, kornerler ve serbest vuruşlardan ikinci topları söyledik. Üçüncü golü söylemeyeceğim, şansaydı. Sıkıntı yok, kaybettiğimiz zaman antrenörün suçudur ve ben de bunu kabul etmek zorundayım. Altay maçında da ilk yarı söyledim, ilk yarı 5 tane yakaladık ama atamadık. Yine aynı oldu. Sivasspor 1,5 kere geldi, 3 tane attı" dedi.

Durumun iyi olmadığını belirten Domenec Torrent, "Bir gün isterseniz size açıklarım. Hem içeride ve hem dışarıda kulübü nasıl bulduk... Belki o zaman anlarsınız.. Kulüp tamamen geldiğimizde boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi! Bir anda üç maça çıktık. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'dur' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde..." ifadelerini kullandı.







