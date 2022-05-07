Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Turuncu-Lacivertliler'i iyi analiz ettiklerini kaydeden İspanyol hoca, "Son 4 maçlarını izledik, çok iyi oynuyorlar, topla nasıl çıkıyorlar, ilerde nasıl baskı yapıyorlar onları gördük. Biz de onların oyununu minimalize etmeye çalışacağız, hataya zorlayacağız, hataları değerlendirmeye çalışacağız. En iyi şekilde oynamamız gerekiyor, bir iddiamız yok şu anda ama yine de en iyisini yapmalıyız" dedi.

'Türkiye'de taktik konuşulmuyor!'

Muhabirin, 'İddiamız yok dediniz, son 2 maç... Motivasyonunuz nasıl?' sorusuna da Torrent, "Türkiye'de hep motivasyondan konuşuluyor, hiç taktikten konuşulmuyor bu çok ilginç. Motivasyonun, Galatasaray için mücadele eden biri için içinden gelmesi lazım. Her maç için biz elimizden geleni yapıyoruz hafta içi fakat sonuçta oyuncular oynuyor. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da bu kadar tanınan Galatasaray için futbolcuların içinden gelmesi lazım motivasyonun. Hem Galatasaray'ın renklerine hem de armasına saygı için..." ifadelerini kullandı.