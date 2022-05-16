Süper Lig 'in 37. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Galatasaray 'da mücadele öncesinde Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İspanyol hoca, "Belli hazırlıklar yapıyoruz ancak sonucu asla bilemiyoruz, futbol böyle, görmek istediğimiz şeyi söyleyebiliriz ama göreceğimizi bilemeyiz. Hiçbir zaman hocalar kazanmaz ve kaybetmez, oyuncular iyi günündeyse kazanabiliyorlar. Kaybettiğimizde sonuç, hocanın olur" dedi.

Halil tercihi hakkında da konuşan Torrent, "Halil Dervişoğlu hatlar arasında oynayabilen oyuncu. Aradığımız şey bu" yorumunu yaptı.