Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Gelişmemiz gerekiyor

Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında Galatasaray 'da teknik direktörlük koltuğuna oturan ve 4 gün sonra Hatayspor maçına çıkan Domenec Torrent ilk maçından puan çıkaramadı. 4-2 sona eren Hatayspor mağlubiyeti sonrasında üzgün olduğu görülen İspanyol çalıştırıcı gelişmeleri gerektiğini söyledi.

'Beraberliği ararken...'

Ancak bugün sadece 3 puan kaybettiklerini vurgulayan Torrent, "Sadece 4 gündür buradayız. 3-2 yenik duruma düştüğümüzde beraberlik için hamle yaptık, bu yüzden dördüncü golü yedik. Dördüncü golden sonra 3 puan kaybettiğimizi anladık fakat sadece 3 puan kaybettik. Gelişmemiz gerekiyor. Çok fazla kontratak yedik bugün. Bunların önüne geçmeliyiz. Daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlanan oyuncularımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor" dedi.

' Transfer için kafamda bir şeyler vardı'

Tecrübeli hoca transferle ilgili soruya ise, "Galatasaray'ın daha önceden maçlarını izlediğimde kafamda belli bir şey oluşmuştu. Fakat ben burada sadece hocayım. Bu transfer işi yönetimle kulüp olarak almamız gereken bir karar" açıklamalarında bulundu.

'Terim, Avrupa'da da saygı hak ediyor'

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın efsaneleşen eski teknik direktörü Fatih Terim hakkında da, " Fatih Terim, Türkiye'de bir efsane. Sadece burada değil, Avrupa'da da çok saygı hak eden bir insan. Futbol dünyasındaki en önemli şeyler kulüplerdir. Oyuncuların oynama süreçleri vardır, antrenörlerin kulüplerde geçirdiği süreler vardır fakat kulüpler kalıcıdırlar. Burada, kendimi Fatih Terim'le karşılaştırma gibi bir durumda bulmuyorum. Bu bir hata olur. Burada çok çalışmak, Galatasaray ile başarılı bir süreç elde etmek istiyorum. Antrenörler olarak kendi kendimize baskı yapıyoruz çünkü kazanma isteğimiz var. Bizim önümüzde çalışmamız gereken çok şey var" yorumunu yaptı.



