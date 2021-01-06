Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ucar, ''Ümraniyespor teknik direktörü Recep Ucar, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Denizhan Taşkan için resmî bir teklif yok. Ama sezon başında oynanan hazırlık maçında Fatih hoca onu çok beğenmiş. Ben geldikten sonra onu iki üç maçta oynattık. Ama sonrasında covid sorunu yaşadı. Bu da belli haftlar sahadan uzak kalmasına neden oldu. Başarılı ve geleceği olan bir futbolcu'' dedi.

GALATASARAY LOIC REMY'İ İSTİYORU MU?

Bu arada Çaykur Rizespor sportif direktörü Yılmaz Bal, ''Loic Remy, Çaykur Rizespor'da mutlu; ne Galatasaray'dan bir teklif var ne de Remy'nin bizden ayrılma gibi bir düşüncesi... Devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.