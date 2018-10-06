Son yıllarda ülkemize özgü, giderek daha sık tekrarlanan bir klişe var; hiç bir başarı cezasız kalmaz (!) şeklinde... O misal; Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, son 12 yıla sığdırdığı 10 Türkiye Ligi Şampiyonluğu ve 12 Uluslararası Kupa Şampiyonluklarının bedelini ödemeye devam ediyor!

Bir ara kapatıyorlardı

Geçen sezonu Türkiye Ligi ve Euro League Şampiyonluğu ile noktalayan Engelsiz Aslanlar, elde ettikleri çifte zaferin mutluluğunu doyasıya yaşayamadan Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesi’nin kapanacağı yönünde gelen haberlerle sarsıldılar. Olayın kamuoyuna yansıması üzerine şubenin faaliyete devam etmesi yönünde geri atam atan yönetim, bu kez de takımı Şampiyonlar Ligi’ne göndermeme kararı alarak camiada bir kez daha şaşkınlık ve üzüntüye neden oldu.

Belhanda’nın primi kadar!

Şimdi, Mali Kongre’de açıklanan bütçeye baktığımızda geçen yıl elemeleri Almanya, yarı final ve finalleri ise İspanya’da yapılan Euro League organizasyonunun masrafları için kulübün kasasından 70 Bin TL çıktığını görüyoruz. Bir başka deyişle, Engelsiz Aslanlar 70 Bin TL’ye bir Avrupa Kupası getirmiş ülkemize! Yani, Porto yenilgisinden sonra rakip takım formasıyla sırıtan Belhanda’nın aldığı galibiyet primi kadar bir paraya Avrupa Şampiyonluğu!..

Güya Batı’ya açılan pencere!

Elemeleri İtalya, Almanya veya İsrail’de, yarı finalleri İspanya, Finali de Almanya’da yapılacak bu yılki (IWBF Champions) Şampiyonlar Ligi organizasyonun maliyetinin ise 100- 150 Bin TL civarında tutması bekleniyor. İşte, Galatasaray Yönetimi bu maliyetin altından kalkamayacağı için Sarı-Kırmızılı kulübün en başarılı branşlarından birini Avrupa Kupaları’na göndermiyor! Ve Avrupa’ya gönderilmeyen tek takım da Tekerlekli Sandalye Takımı!

Zaten toplumda hak ettiği değeri görmeyen engellilere Türkiye’nin Batı’ya açılan penceresi Galatasaray’daki bakış açısı bu maalesef! Takdiri size bırakıyor, sorumluları da Allah’a havale ediyorum!

Hamit Turhan / FANATİK ÖZEL