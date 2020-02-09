Galatasaray tek idmanla maça

Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa karşısına sadece tek bir taktik idmanıyla çıkacak. Çarşamba kupada Alanya deplasmanına çıkan Aslan, perşembe yenilenme idmanı yaptı, önceki gün izinliydi, sadece dün taktik çalıştı.

09 Şubat 2020, Pazar 08:47 Son Güncelleme:
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Galatasaray tek idmanla maça

Kupa haftası, Galatasaray kadrosunu bir hayli zorluyor. Alanyaspor ile çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda kozlarını paylaşan Sarı- Kırmızılılar, rotasyona gitmek zorunda kalmıştı.

Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’a gecikmeli dönen Cim Bom, perşembe gününü yenilenme idmanıyla geçirdi. Cuma gününü izinli olarak tamamlayan Galatasaray’da, Kasımpaşa sınavı öncesi tek taktik antrenmanı dün akşam gerçekleşti.

İlk ve son provanın ardından tesislerde kampa giren Aslan, bu mücadele sonrasında da vakit kaybetmeden Alanyaspor ile oynanacak rövanş mücadelesine hazırlanacak.

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