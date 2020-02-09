Galatasaray tek idmanla maça

Kupa haftası, Galatasaray kadrosunu bir hayli zorluyor. Alanyaspor ile çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda kozlarını paylaşan Sarı- Kırmızılılar, rotasyona gitmek zorunda kalmıştı.

Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’a gecikmeli dönen Cim Bom, perşembe gününü yenilenme idmanıyla geçirdi. Cuma gününü izinli olarak tamamlayan Galatasaray’da, Kasımpaşa sınavı öncesi tek taktik antrenmanı dün akşam gerçekleşti.

İlk ve son provanın ardından tesislerde kampa giren Aslan, bu mücadele sonrasında da vakit kaybetmeden Alanyaspor ile oynanacak rövanş mücadelesine hazırlanacak.