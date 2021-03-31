Galatasaray tek forvete dönüyor

Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maça gözünü diken sarı kırmızılılar, bu zorlu karşılaşmadan galip ayrılıp yeni bir seri başlatmak amacında... Milli takımlarda bulunan futbolcuların performansını yakından takip eden teknik heyet, Hatay mücadelesinin 11'ini de buna göre şekillendirmeyi planlıyor...

Son maçlarda Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao ikilisini çift forvet olarak kullanan teknik direktör Fatih Terim, cumartesi günkü karşılaşmada bu sistemden vazgeçip, tek forvete dönmeyi düşünüyor.

Deneyimli teknik adamın, Hatayspor deplasmanında sakatlığını tamamen atlatan ve fizik açıdan hazır hale gelen Cezayirli yıldız Sofiane Feghoulı'ye 11'de Gedson Fernandes ile birlikte orta sahada görev vermesi bekleniyor...

Çaykur Rizespor karşısında gördükleri kartlarla savunmadan üç isim Yedlin, Marcao ve Chiristian Luyindama'nın cezalı duruma düşmesi Terim'i bu kritik karşılaşma öncesi en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Sağ bekte Yedlin'in yerine Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ikilisi arasında tercih yapacağı bildirilen Fatih Terim'in savunmanın göbeğinde Ryan Donk'u oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollandalı oyuncunun partnerinin kim olacağı merak edilirken, henüz ligde sadece 5 dakika süre alan genç oyuncu Ozornwafor'un oynama ihtimali değerlendiriliyor. Ayrıca bu sezon performansıyla göz dolduran ve Taylan Antalyalı'nın da bu bölgede değerlendirilme ihtimali gelen haberler arasında...

Öte yandan pazar günkü antrenman esnasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu'nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı. (Beinsports)