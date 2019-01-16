Galatasaray Tarık Çamdal'ın sözleşmesini feshetti

Galatasaray'da Ozan Kabak'ın Stuttgart'a satılması konuşulurken Sarı Kırmızılılar'dan bir de Tarık Çamdal açıklaması geldi.

16 Ocak 2019, Çarşamba 13:49 Son Güncelleme:
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Galatasaray Tarık Çamdal'ın sözleşmesini feshetti

Galatasaray, uzun süredir takımdan ayrılmayı kabul etmeyen ve taraftarın da tepkisini çeken Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

4 milyon 750 bin euro!

Tarık Çamdal 2014-2015 sezonunda Galatasaray'a 4 milyon 750 bin euroya Eskişehirspor'dan gelmişti. 27 yaşındaki futbolcu 4,5 sezonda Galatasaray'dan toplamda 6 milyon 152 bin euro kazandı.

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