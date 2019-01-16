Galatasaray, uzun süredir takımdan ayrılmayı kabul etmeyen ve taraftarın da tepkisini çeken Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

4 milyon 750 bin euro!

Tarık Çamdal 2014-2015 sezonunda Galatasaray'a 4 milyon 750 bin euroya Eskişehirspor'dan gelmişti. 27 yaşındaki futbolcu 4,5 sezonda Galatasaray'dan toplamda 6 milyon 152 bin euro kazandı.