'Galatasaray taraftarlarının iki ciğeri olmalı!'

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dün gece Paris Saint Germain'e 1-0 mağlup olurken Sarı Kırmızılı taraftarların yarattığı müthiş atmosfer geceye damgasını vurdu. Türk taraftarlardan övgüyle bahseden Fransız basını da Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosferi manşetlerine taşıdı.

Ülkede yayım yapan 20 Minutes gazetesi, Galatasaray seyircisini mercek altına aldığı özel haberinde "Tüyleri diken diken eden cehennemvari bir gürültü: Size İstanbul'daki çılgın ve öfkeli seyirciyi anlatıyoruz" başlığını kullanırken maç için İstanbul'a gönderdiği muhabirin görüşlerine yer verdi. İşte söz konusu haberde yer alan o ifadeler:

"Futbolda gereğinden fazla büyütülen, kolektif hayal gücünün mükemmelleştirmeyi sevdiği ancak yerinde gidip gördüğümüzde tüylerimizi nadiren diken diken eden atmosferler vardır. Anfield ve Camp Nou'ya selam olsun. Ama bir de Galatasaray'ınki gibi statlar vardır. Daha önceden kestirmemize rağmen gerçek şu ki yediğimiz tokat devasaydı. Türk Telekom Stadyumu'na gelen seyirciler, salı gecesi PSG'ye karşı oynanan maçta da haklı ünlerini ortaya koydu.

Maçın ilk yarım saatinde stadyum yavaş yavaş dolarken tribünlerdeki iki grup tonu ayarlasa da patlama, gerçek anlamda yalnızca bir kez gerçekleşti. Sonrasındaysa kulaklarınız sağlam bir şekilde tıkamanız gerekiyordu. Basın tribününde Türklerle ilk kez tanışan Fransız gazeteciler, bu çılgın kasırga karşısında gözlerini fal taşı gibi açmaktan kendini alamıyordu. Aslında tezahüratların tonunu belirleyenler, kale arkasındaki iki grup olsa da dönüşümü tamamlayan bütün stattı."

52 bin seyirci, peki kaç akciğer?

"Gürültünün büyüklüğünü ve taraftarların takıma olan bağlılığını ölçebilmek için birkaç metre ötemizde bulunan ve 90 dakika boyunca PSG topu ayağına her aldığında rakip oyuncuları yuhalamayı bir şeref meselesi olarak gören küçük çocuğu görmeniz gerekiyordu. En nihayetinde belki de en etkileyici olan şey de takımı cesaretlendiren tezahüratlardan ziyade taraftarların rakip takımı ıslıklarken çıkardıkları olağanüstü gürültüydü. Gerçekten bir profesyonel işi... O anlarda Galatasaray taraftarlarının doğuştan bir akciğere daha sahip olduğunu söylemekten kendimizi alamadık."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler