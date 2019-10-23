Şampiyonlar Ligi’nde gol atamayan tek takım olarak dikkat çeken Galatasaray’da dün akşam Belhanda’nın sergilediği performans ve oynadığı kötü futbol taraftarların sabrını taşırdı.





Daha önce Sivasspor maçında oyundan alınırken tribünlerden az da olsa tepki alan, fakat Real Madrid karşısında aleni bir şekilde yuhalanan Belhanda’nın köprüleri attığı belirtilirken, Faslı oyuncunun menajerine talimat verdiği ve Ocak ayında takımdan ayrılacağı kaydedildi. İşte Galatasaray taraftarını performansıyla ve yaptığı hareketlerle çileden çıkartan Belhanda'nın futbol kariyeri...