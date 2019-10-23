Galatasaray taraftarlarını çileden çıkaran Belhanda'nın hikayesi!
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Belhanda şoku yaşandı. Faslı futbolcu oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, Belhanda taraftarlara defalarca küfür etti ve Galatasaray taraftarına skandal hareket yaptı. İşte Galatasaray'daki geleceği tartışılan Belhanda'nın futbol kariyeri...
Şampiyonlar Ligi’nde gol atamayan tek takım olarak dikkat çeken Galatasaray’da dün akşam Belhanda’nın sergilediği performans ve oynadığı kötü futbol taraftarların sabrını taşırdı.
Daha önce Sivasspor maçında oyundan alınırken tribünlerden az da olsa tepki alan, fakat Real Madrid karşısında aleni bir şekilde yuhalanan Belhanda’nın köprüleri attığı belirtilirken, Faslı oyuncunun menajerine talimat verdiği ve Ocak ayında takımdan ayrılacağı kaydedildi. İşte Galatasaray taraftarını performansıyla ve yaptığı hareketlerle çileden çıkartan Belhanda'nın futbol kariyeri...