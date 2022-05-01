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Galatasaray taraftarlarından yönetime tepki

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleden 3-2'lik skor ile mağlup ayrılan Sarı-Kırmızılı ekipte taraftarlar Başkan Burak Elmas'ı ve yönetimi protesto etti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, maçın son bölümünde 'yönetim istifa' tezahüratlarında bulundular.

01 Mayıs 2022, Pazar 22:45 Son Güncelleme:
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Galatasaray taraftarlarından yönetime tepki

Süper Lig 'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor 'u konuk etti. İç sahadaki son 4 maçını da kazanmayı başaran Sarı Kırmızılılar, bu kez Yiğidolar'a diş geçiremedi ve sahadan 3-2'lik skorla yenik ayrıldı.

Nef Stadyumu'nda 28 bin 197 seyircinin izlediği karşılaşmanın son bölümünde Sarı-Kırmızılı taraftarlar Başkan Burak Elmas'ı ve yönetimi protesto etti. 

Alınan sonuçtan memnun olmayan Galatasaray taraftarları 'yönetim istifa' tezahüratlarında bulundular.

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(ÖZET) Galatasaray - Sivasspor maç sonucu: 2-3


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