Galatasaray taraftarlarından yönetime tepki

Süper Lig 'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor 'u konuk etti. İç sahadaki son 4 maçını da kazanmayı başaran Sarı Kırmızılılar, bu kez Yiğidolar'a diş geçiremedi ve sahadan 3-2'lik skorla yenik ayrıldı.

Nef Stadyumu'nda 28 bin 197 seyircinin izlediği karşılaşmanın son bölümünde Sarı-Kırmızılı taraftarlar Başkan Burak Elmas'ı ve yönetimi protesto etti.

Alınan sonuçtan memnun olmayan Galatasaray taraftarları 'yönetim istifa' tezahüratlarında bulundular.



