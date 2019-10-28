Galatasaray taraftarı ile Belhanda arasındaki gerilim büyüyor...

Real Madrid karşılaşmasında oyundan çıkarken tüm stadın ıslıkladığı Faslı futbolcu, tribünlere saniyelerce küfür etmiş, direkt olarak soyunma odasına gitmişti. Sonrasında hafta içinde kısa bir metinle Belhanda özür dilese de, bu özür onu kurtarmaya yetmedi.

Vodafone Park’ta kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen dolduran Sarı-Kırmızılı futbolseverler, Beşiktaş maçı öncesinde tüm oyuncuları tek tek çağırdı. Fakat Belhanda için herhangi bir tezahürat yapılmadı.

68. dakikada çıktı

10 numarayı tribüne çağırmayarak tepkisini gösteren Galatasaraylılar’ın iç sahadaki Rizespor maçında daha büyük çapta bir tepki göstermeleri bekleniyor.

Öte yandan Fatih Terim’in ısrarla 11’de oynattığı Belhanda dün yine çok etkisiz kaldı, 68. dakikada yerini Emre Mor’a bıraktı.