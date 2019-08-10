Galatasaray taraftarının bayram hediyesi: Falcao

Galatasaray’dan sonunda beklenen hamle geldi. Uzun süre önce Radamel Falcao ile her konuda anlaşmaya varan ve yıllık ücretin 1.5 milyon Euro’luk bölümünü karşılamak üzere sponsoru dahi hazırlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, bu kez işi tamamen bitirmek üzere yola çıktı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün menacer Ahmet Bulut’u da yanına alarak, özel uçakla Monaco’ya geçti. İkili burada Fransız kulübüyle masaya oturup son pürüzleri de giderecek. Albayrak’ın, yine Bulut’la beraber hafta içinde Falcao’ya da alarak İstanbul’a geleceği öğrenildi.

Konya maçında sahada

33 yaşındaki futbolcu için görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Ligdeki ilk sınavını deplasmanda Denizlispor’a karşı verecek olan Galatasaray’da, ikinci haftada Türk Telekom Stadı’nda Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada Radamel Falcao’nun da forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hiçbir kulübü istemedi

Falcao transferinde Galatasaray’ın çok sayıda rakibi vardı. Süreci uzatan etkenlerden biri de buydu, çünkü Monaco’ya bonservis teklifleri geliyordu. Ancak Kolombiyalı golcünün Galatasaray ısrarı ve menacer Jorge Mendes’in de devreye girmesiyle, ibre tamamen Sarı-Kırmızılı kulübe dönmüş oldu. Monaco’daki görüşmelerde Albayrak, transferi bonservis ödemesi olmadan bitirmeye çalışacak.

Monaco sonunda golcüyü buldu

Falcao transferinde Galatasaray’ın önünü açan en önemli detay, Monaco’nun golcü takviyesinde yaşadığı pozitif gelişmeydi. Fransız kulübü, Sevilla’dan Ben Yedder’le anlaşma sağladı. Bu transferde resmi imzalar atılınca, Monaco da Falcao’nun Galatasaray’a gitmesine izin verecek.