Galatasaray 'la anlaştığı iddia edilen Arda Turan'dan dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac'a, Dani Alves'ten Douglas Costa'ya, Muslera'dan Onyekuru'ya, Mario Balotelli'den birçok isme kadar haftanın öne çıkan 10 sosyal medya paylaşımı bu videoda sizlerle buluşuyor!

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