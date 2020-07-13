Galatasaray taraftarını düşündürten Arda Turan videosu! - Haftaya damga vuran 10 paylaşım
Galatasaray taraftarını düşündürten Arda Turan'dan dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac'a kadar Douglas Costa, Dani Alves, Henry Onyekuru, Mario Balotelli, Muslera gibi pek çok ismin öne çıkan sosyal medya paylaşımlarına bir de FANATİK gözüyle bakın...
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Galatasaray 'la anlaştığı iddia edilen Arda Turan'dan dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac'a, Dani Alves'ten Douglas Costa'ya, Muslera'dan Onyekuru'ya, Mario Balotelli'den birçok isme kadar haftanın öne çıkan 10 sosyal medya paylaşımı bu videoda sizlerle buluşuyor!
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