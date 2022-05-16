Süper Lig 'in 37. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray , bu sezon son kez Nef Stadı’nda taraftarı önünde sahaya çıktı. Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken maç öncesi takıma tepki gösterdi. Karşılaşma öncesinde ayrıca futbolcular ve teknik direktörler anons edilirken Galatasaraylı taraftarlar, Domenec Torrent’i de ıslıkladı.

Tribünler, ısınmaya çıkan futbolculara "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" diye seslendi. Ardından takımın tecrübeli ismi Semih Kaya'ya çağrı yapıldı, ''Semih takımı buraya getir'' tezahüratı yapıldı.

31 yaşındaki stoper, takımı toplayıp tribünlere gidince Nef Stadı'nda ''Aşkımız renklere sizlere değil!'' tezahüratları duyuldu. Bonservisi Galatasaray'da olan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'e ise destek verildi. Sarı Kırmızılı ekibe gönül veren futbolseverler, karşılaşma öncesi sadece Yunus'u tribünlere çağırdı. Bir hayli heyecanlı olduğu gözlenen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Nef Stadı'nda yumruk şov yaptı.

Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Aslan, topladığı 48 puanla 13. sırada yer alıyor.

Esat Soydabircan







