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Galatasaray taraftarından Umut Bozok paylaşımı

Kasımpaşa - Beşiktaş maçında ev sahibi takımın beraberlik golünü atan Umut Bozok gündem oldu. Galatasaraylı taraftarlar oyuncunun daha önce paylaştığı tweetleri RT etmeye başladı.

03 Aralık 2021, Cuma 21:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray taraftarından Umut Bozok paylaşımı

Kasımpaşa - Beşiktaş maçında ev sahibi takımın beraberlik golünü atan Umut Bozok gündem oldu. Galatasaraylı taraftarlar oyuncunun daha önce paylaştığı tweetleri RT etmeye başladı.

Umut Bozok Beşiktaş maçının 82. dakikasında Eren Elmalı'nın asistinde topu ağlala göndermişti. Golden sonra oyuncunun eski tweetleri gündeme düşmeye başladı.



Le Phoceen muhaberinin sorduğu "Marsilya taraftarı mısın?" sorusuna Umut Bozok"Ben sadece Galatasaray taraftarıyım" diyerek cevap vermişti.

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