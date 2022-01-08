Galatasaray taraftarından olay tepki: Formayı çıkarın, s.. gidin!

Son 9 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen, ikinci yarıya Giresunspor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray 'da taraftarların sabrı taştı. Nef Stadı'nda oynanan maçı 1-0 geride tamamlayan Galatasaray, 27 puanla 10. sırada kalırken Sarı Kırmızılı ekip taraftarları futbolculara sert bir şekilde tepki gösterdi.

'Formayı çıkarın, s.. gidin!'

Maçın hakemi Arda Kardeşler'in son düdüğü çalmasının ardından ise stadyumda uzun süre ''Formayı çıkarın, s.. gidin!'' tezahüratlarında bulunuldu.

Fatih Terim, ellerini teker teker sıktı

Teknik direktör Fatih Terim, 90 dakika sonrası soyunma odasına gitmeden önce oyuncularının elini teker teker sıktı. Stadyumu bir süre terk etmeyen Galatasaray taraftarı ise protestolarını sürdürdü.

'Mustafa Cengiz in kemikleri sızlıyor'

Nef Stadı'nda, ''Mustafa Cengiz in kemikleri sızlıyor'', ''Koskoca kulübü rezil ettiniz'', ''Takım gelecek, özür dileyecek'', ''Vasıfsız yönetim istemiyoruz'' tezahüratları yapıldı.







