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Galatasaray taraftarından Marsilya maçında büyük destek!

Galatasaray taraftarları Fenerbahçe mağlubiyetine rağmen Marsilya mücadalesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünler büyük ölçüde dolarken ilk düdükle başlayan destek 90 dakika sürdü.

26 Kasım 2021, Cuma 10:20 Son Güncelleme:
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Galatasaray taraftarından Marsilya maçında büyük destek!

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayan Galatasaray 'ı taraftarı yalnız bırakmadı. 4 gün önce ligde Fenerbahçe 'ye karşı iç sahada uzatmada alınan yenilgiye rağmen maç bitiminde oyuncuları tribünlere çağırıp destek olan taraftarlar bir kez daha stada akın etti. 52 bin 800 seyirci kapasiteli NEF Stadı tribünleri büyük oranda doldu. Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi takımlarına büyük destek verdi.

Bir an olsun susmadılar

Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte başlayan müthiş tezahürat 90 dakika boyunca durmadı. Rakip ataklarda da ıslıkla müthiş bir ortam yaratan Sarı- Kırmızılılar takımlarının aldığı galibiyete önemli bir katkı sundu. İlk yarıda gelen iki golle coşkusu artan tribünler 3. golden sonra atkı şov yaparak farkı kutladı. 90 dakika sonunda da gruptan çıkmanın mutluluğu yaşandı.

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