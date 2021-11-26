Galatasaray taraftarından Marsilya maçında büyük destek!

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayan Galatasaray 'ı taraftarı yalnız bırakmadı. 4 gün önce ligde Fenerbahçe 'ye karşı iç sahada uzatmada alınan yenilgiye rağmen maç bitiminde oyuncuları tribünlere çağırıp destek olan taraftarlar bir kez daha stada akın etti. 52 bin 800 seyirci kapasiteli NEF Stadı tribünleri büyük oranda doldu. Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi takımlarına büyük destek verdi.

Bir an olsun susmadılar

Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte başlayan müthiş tezahürat 90 dakika boyunca durmadı. Rakip ataklarda da ıslıkla müthiş bir ortam yaratan Sarı- Kırmızılılar takımlarının aldığı galibiyete önemli bir katkı sundu. İlk yarıda gelen iki golle coşkusu artan tribünler 3. golden sonra atkı şov yaparak farkı kutladı. 90 dakika sonunda da gruptan çıkmanın mutluluğu yaşandı.