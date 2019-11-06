Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan ve 1 puanla son sırada yer alan Galatasaray, kader maçında Real Madrid'e konuk oldu. Tel tel dökülen ve ilk devreyi 4-0 geride kapatan Galatasaray'da taraftarlar isyan etti.

Santiago Bernabeu'da deplasman tribününü dolduran Galatasaraylı taraftarlar, 'Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın' ve 'Formayı çıkarın çıplak oynayın' tezahüratı yaptı.

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim'in de oynanan oyun ve skordan dolayı moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Mario Lemina alay konusu oldu



