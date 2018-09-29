Galatasaray taraftarından acı haber

Galatasaray'ın Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yaptığı maçta, Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftar vefat etti

29 Eylül 2018, Cumartesi 00:17 Son Güncelleme: 29 Eylül 2018, Cumartesi 00:29
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Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Türk Telekom Stadı’nda yaptığı maçta, bir taraftar hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maç sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarın kalp krizi geçirerek vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz. Merhum Burhan Kütüklüoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

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