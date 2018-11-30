Galatasaray taraftarı Türk Telekom'a akın edecek

Galatasaray, taraftarıyla buluşuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını, yarın statta taraftara açık antrenmanla tamamlayacak.

30 Kasım 2018, Cuma 10:04 Son Güncelleme:
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Galatasaray taraftarı Türk Telekom'a akın edecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi öncesi yarın taraftarıyla bir araya gelecek.

Süper Lig’de 30 puanlı lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisine düşen, sakat ve cezalı futbolcularının çokluğundan dolayı sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılı ekip, derbiden önceki son antrenmanda taraftarıyla buluşacak.

50 bin taraftar bekleniyor...

Galatasaray, deplasmandaki Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Türk Telekom Stadı’nda yapacak. Saat 19.05’te başlayacak antrenmana 50 bine yakın taraftarın gelmesi bekleniyor.

Antrenmanı, kombine kart sahipleri ve GS Store’dan 19,05 liralık alışveriş yapanların yanı sıra yarın Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan sarı-kırmızılı taraftarlar tribünden takip edebilecek.

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Daha önce 30 bin taraftar gelmişti

Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbi öncesinde de taraftara açık antrenman yapmış ve yaklaşık 30 bin futbolseverin önünde çalışmıştı.

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