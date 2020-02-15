Galatasaray taraftarı tribüne akacak!

Türkiye Kupası’na çeyrek finalde Alanyaspor karşısında veda eden Galatasaray, artık elindeki tek hedef olan Süper Lig şampiyonluğuna kilitlendi. Ligde fırtına gibi esen ve üst üste 5 maçtır kazanarak bu sezonki en uzun galibiyet serisini yaşayan Sarı- Kırmızılılar’da taraftarı da, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi üzerine düşen görevi yapmak için harekete geçti. Özellikle şampiyonluk yarışının kızıştığı anlarda rakiplerine göre bambaşka bir motivasyonla oynayan Cim Bom’da teknik direktör Fatih Terim, kupada Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda 3-1 kazanılan Alanyaspor mücadelesi sonrası taraftarın, takımla olan uyumuna dikkat çekmişti.

Şimdiden 35 bin seyirci...

Sarı-Kırmızılı futbolseverlerin, pazar günkü mücadele öncesi biletlere büyük ilgi gösterdikleri ve şu ana kadar kombinelerle birlikte 35 bin biletin satıldığı öğrenildi. Maç saatine kadar bu rakamın 52 bin kişilik Türk Telekom’da daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mertcan Polat