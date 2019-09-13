Galatasaray taraftarı şova hazır!

Türk Telekom Stadı, şölen akşamlarından biri için geri sayımda. Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın biletleri büyük ölçüde tükenmiş durumda. Kulüp, kombine kart sahiplerine de takımı yalnız bırakmamaları yönünde çağrı yaptı.

Eğer kombine kartı olanlar fire vermezse, tribünlerde 50 bin kişinin olması bekleniyor. Sarı- Kırmızılılar hem Radamel Falcao’yu ilk kez Galatasaray formasıyla izlemek hem de cezası sebebiyle teknik direktör Fatih Terim’e destek vermek için sabırsızlanıyor.

Kombine satışında rekor kırıldı

Sarı-Kırmızılı kulüp, en fazla kombine kart sattığı sezonu yaşıyor. 41 bin 498 rakamına ulaşan ve maç günü stada gelecek olan taraftarları düşünerek kombine satışını durduran Galatasaray Yönetimi, ilgiden hayli memnun. Şimdi kale arkasındaki tribünlerde koltukların kaldırılması ve kapasitenin arttırılması için TFF’nin vereceği izin bekleniyor.

Bu haberi de okudular Galatasaray'da beklenen an geldi: Radamel Falcao