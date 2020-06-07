Galatasaray taraftarı maket taraftar projesine ilgi göstermedi!

G.Saray’ın belli bir ücret karşılığında tribünlere taraftara maketi koyma projesinde istenen rakamlara ulaşılamadı. “Galatasaraysız olmaz, sensiz hiç olmaz!” sloganı ile duyurulan kampanyada 3 bine ulaşıldığı öğrenildi. Bu rakamlar sarı-kırmızılı kulüpte hayal kırıklığı yarattı.

Yurt içinden ve dışından on binlerce talep olmasının beklendiği kampanyada uygulamanın kombine sahiplerine 123, genel satışta ise 149 TL olması uygun görülmüştü. Kampanyanın ilk günlerinde, ligin başlama tarihiyle ilgili belirsizliğin taraftarın harekete geçmesine engel olduğu düşünülüyordu.

12 Haziran’da Süper Lig’in başlayacağının netleşmesinden sonra biraz yükselme yaşandı ama beklenen patlama olmadı. Türk Telekom Stadı’nda ilginin yetersiz kalması nedeniyle yeni hedef olarak 10 bin belirlendi. Sarı-kırmızılı kulüp buna ek olarak 1905 sağlık çalışanın baskılı resmini tribünde konumlandıracak. (Milliyet)