Galatasaray taraftarı Kadıköy'de

Galatasaraylı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında bugün saat 19.00 oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi için maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.

14 Nisan 2019, Pazar 16:49
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Galatasaray taraftarı Kadıköy'de

Türk Telekom Stadyumu'ndan kalkan otobüslerle Kadıköy'e doğru yola çıkan sarı kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde stada ulaştı. Taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri altında stada alınmaya başlandı.

Galatasaraylı taraftarlar yanlarında getirdiği taklit paraları yerlere atarak Fenerbahçe'nin yardım kampanyasına gönderme yaptı.

Bir taraftarın attığı torpil, başka bir taraftarın önünde patladı. Taraftar yere düşerken, sonrasında ciddi bir durumu olmadığı anlaşıldı.

EMNİYETTEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ülker Stadyumu'nda derbi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stada yakın metrobüs ve metro duraklarında bekçiler hazır bulunurken, stat çevresinde de emniyet güçleri taraftarları aradı.

DHA

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