Galatasaray 'da 11 Haziran'da yapılan başkanlık seçimini Eşref Hamamcıoğlu'nun önünde kazanan Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi merakla bekleniyor. Aslan'da adaylar arasında Marco Rose ile Okan Buruk isimleri çok ciddi bir şekilde dillendirilirken, Sarı-Kırmızılı camiada da Özbek'in daha önce de birlikte çalıştığı taraftarın sevgilisi Fatih Terim isteği yeniden oluştu.

Galatasaraylı taraftarlar, Cimbom'a 16 kupa kazandırmış tecrübeli hocanın ismini Twitter'da haykırmaya başladı. Kısa süre içerisinde #FatihTerimZamanı şeklinde bir hashtag açıldı ve Türkiye gündeminde 1. sırayı aldı.

Özbek bugün yaptığı açıklamada teknik direktör belirsizliğinin hafta içinde sona ereceğini açıklamıştı.







