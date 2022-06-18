Galatasaray taraftarı çıldırdı, Fatih Terim'i istiyor!
Sarı-Kırmızılılar'da yeniden Fatih Terim sesleri... Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Marco Rose ile Okan Buruk isimlerinin yanına Fatih Terim de eklendi. Galatasaray taraftarı sosyal medyada 'Fatih Terim Zamanı' şeklinde bir çalışma başlattı ve kısa süre içerisinde Türkiye gündeminde 1. sıraya yükseldi.
Galatasaray 'da 11 Haziran'da yapılan başkanlık seçimini Eşref Hamamcıoğlu'nun önünde kazanan Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi merakla bekleniyor. Aslan'da adaylar arasında Marco Rose ile Okan Buruk isimleri çok ciddi bir şekilde dillendirilirken, Sarı-Kırmızılı camiada da Özbek'in daha önce de birlikte çalıştığı taraftarın sevgilisi Fatih Terim isteği yeniden oluştu.
Galatasaraylı taraftarlar, Cimbom'a 16 kupa kazandırmış tecrübeli hocanın ismini Twitter'da haykırmaya başladı. Kısa süre içerisinde #FatihTerimZamanı şeklinde bir hashtag açıldı ve Türkiye gündeminde 1. sırayı aldı.
Özbek bugün yaptığı açıklamada teknik direktör belirsizliğinin hafta içinde sona ereceğini açıklamıştı.