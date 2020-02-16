Galatasaray taraftarı ayağa kalktı! Büyük destek...

Galatasaray’ın üst üste galibiyetler alması taraftarları da ayağa kaldırdı. Kombine sahipleriyle birlikte satılan bilet sayısı 40 bine ulaşırken, yönetim bugün tribünlerde 45 bin kişinin olmasını bekliyor. Hafta içinde Alanyaspor’u 3-1 yenmesine rağmen kupaya veda eden Cim Bom’da, takımın hırslı görüntüsü taraftarları fazlasıyla memnun etmişti.

Kulüp, maça gelemeyecek taraftarların kombine devri yapması için çağrıda bulunuyor.