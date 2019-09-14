Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesinde açılan "Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı. Biz buradayız hadi durdursanıza Galatasaray’ı” pankartı 2011/2012 sezonunu akıllara getirdi.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar PFDK tarafından teknik direktör Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın Tahkim Kurulu tarafından 3 maça düşürülmesinin ardından Kasımpaşa karşısında TFF ve kurullarına protestolarda bulundu.
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Maçın başındaki seremoniden hemen önce açılan pankartta yazan "Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı. Biz buradayız hadi durdursanıza Galatasaray’ı" akıllara 31 Mart 2012'de oynanan Orduspor maçını getirdi. O dönemde de Galatasaray ile TFF kurulları arasında yaşanan tartışmalardan ötürü Sarı-Kırmızılı tribünlerden böyle bir pankart açılmıştı.
İşte o maçta açılan pankart;
Esat Soydabircan/fanatik.com.tr
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