Galatasaray takım doktorundan Arda Turan ve Sacha Boey açıklaması

Galatasaray takım doktoru Dr. Yener İnce, Arda Turan ve Sacha Boey’in sakatlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GS TV aracılığıyla futbolcuların son durumları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yener İnce, Arda Turan'ın koşulara başladığını, Sacha Boey’in ise zamana ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Dr. Yener İnce’nin açıklamaları şu şekilde:

'Arda Turan koşulara başladı'

"Takımımızda ufak tefek toplam iki tane oyuncu sıkıntısı var. Hafta içi olan sakatlıkları bugüne kadar maçlara çok şükür yetiştirebildik. Onlarda sıkıntı yaşamadık ama yararlanamadığımız iki tane oyuncumuz var. Sırasıyla gideyim. Öncelikle Arda ile ilgili kısa bir açıklama yapayım. Arda kardeşimizin deltoid ligament dediğimiz ayak bileği iç yan bağlarında ciddi anlamda, tama yakın bir yırtılma söz konusuydu. Cerrahi sınırlarda bir yırtılma söz konusu olduğu halde ameliyatsız nasıl çözebileceğimiz ve en kısa yoldan nasıl tekrar takıma kazandırabileceğimiz konusunda bir strateji belirledik. Çok iyi gidiyor çok şükür. Bugün koşulara başladı. Beklediğimiz cevabı aldık. Gayet iyi gidiyor şu an için."

'Çok fazla spekülasyon yapılıyor'

"Sasha Boey ile ilgili olarak bilgi eksikliğinden dolayı çok fazla spekülasyon yapılıyor. Sanıyorum bilgi eksikliğinden; çünkü herkesin bir fikri var ama konuyla ilgili bilgisi yok. Sevgili kardeşimizi normal şartlarda oynatabilmek için performans ekibimiz tarafından gerçekleştirilen belli bir test programı söz konusu. Bu test programını tam anlamıyla tamamlayamadığında çok büyük risk oluşuyor. Çünkü oyuncu çok yüksek hızlarda koşan ve hızıyla oynayan bir oyuncu. Sosyal medyada sakatlık konusunda iki-üç hafta söylemleri oluyor ama bu söylemler hiçbir zaman resmi ağızdan, bizim tarafımızdan ifade edilmiyor. O yüzden lütfen sevgili Galatasaray taraftarının bizim söylediklerimizi önemsemesini, ciddiye almasını rica ediyorum. Böyle bir süre vermek hiçbir zaman mümkün değil. Oyuncunun fizik yapısından kas yapısına kadar, psikolojik dediğimiz, yani mikroskop altında incelediğinizde gördüğünüz yapısına kadar değişiklik gösteriyor. Özellikle Sasha gibi çok yüksek patlayıcı kuvveti olup da çok hızlı koşan oyuncularda belli bir zaman vermek çok daha zor. Çünkü bu oyuncular ligin çok üstünde ortalama hızlara çıkıyorlar. Bizim için önemli olan bu hızlara çıktığında problem yaşamaması. O yüzden performans ekibimiz bu testlerde istediğimiz sonuçları görmediği için ve aynı zamanda buralarda ufak tefek daha başka sıkıntılar ortaya çıktığını gördüğümüzden dolayı oyuncunun daha sağlıklı dönmesini sağlamak adına belli bir zamana ihtiyacımız var."

'Galatasaray'ın çok kıymet verdiği bir oyuncu'

"Marsilya maçında da hatırlarsanız oynadıktan sonra oyundan çıkarttığımızda aslında kalıcı herhangi bir sıkıntısı olmamıştı; ama bunun defaatle sürekli hal almaması adına mümkün olduğunca burayı daha dikkatli geçmeye çalışıyoruz. Çok istekli, çok hırslı, çok genç, ve çok dinamik bir oyuncu. O yüzden maksimum kuvvetle yapacağı egzersizleri yapabilir hale gelmesi lazım. Aksi taktirde daha uzun sürede kaybedeceğiz. Galatasaray'ın yatırım yaptığı ve çok kıymet verdiği bir oyuncu. Bu yüzden en seyircimizden de biraz anlayış bekliyoruz. Performans ekibimizle beraber üzerinde çalışıyoruz. O testlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamasından sonra ancak Sacha’nın oynaması mümkün olacak. Şimdiden bir süre vermek istemiyorum. Çünkü bir test sonuçlarında %100 tam anlamıyla pozitif sonuç almadan kardeşimizi oynatma şansı yok."



