Galatasaray Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü

Geçen sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan ve yeni sezonda iddialı olmak isteyen Galatasaray yeni sezona Okan Buruk yönetiminde hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın olmadığı sezonda mutlaka şampiyonluğa ulaşmayı hedeflerken, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.

Cimbom ilk hafta Fraport TAV Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak. 4. haftada Trabzonspor, 13. haftada Beşiktaş ve 18. haftada da Fenerbahçe derbilerine çıkacak olan Cimbom 9. haftayı BAY geçecek. İşte Aslan'ın 2022-2023 sezonu fikstürü...

1.Hafta | Antalyaspor

2.Hafta | Giresunspor

3.Hafta | Ümraniyespor

4.Hafta | Trabzonspor

5.Hafta | Gaziantep FK

6.Hafta | Kasımpaşa

7.Hafta | Konyaspor

8.Hafta | Adana Demirspor

9.Hafta | BAY

10.Hafta | Kayserispor

11.Hafta | Alanyaspor

12.Hafta | Karagümrük

13.Hafta | Beşiktaş

14.Hafta | Başakşehir

15.Hafta | İstanbulspor

16.Hafta | Sivasspor

17.Hafta | Ankaragücü

18.Hafta | Fenerbahçe

19.Hafta | Hatayspor

Derbiler ne zaman?

Fikstür çekimi ile birlikte derbi haftaları da belli oldu. Buna göre ligin 8. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe, 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe, 18. haftasında ise Fenerbahçe-Galatasaray derbileri oynanacak.

Süper Lig’de yeni sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek. Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek.

Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.







