Galatasaray, Su Zent ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, altyapısında yetişen Su Zent ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan transfer duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımız, kulübümüzün altyapısında yetişen Su Zent ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray altyapısında yetişen 1996 doğumlu orta oyuncu, son olarak PTT forması giymişti. Beylikdüzü, THY, Beşiktaş ve Kuzeyboru forması da giyen Su Zent, milli takımın alt yaş kategorilerinde de oynadı.

Su Zent’e yuvasına hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz.



