Devre arası için henüz resmi bir transfer gerçekleştirmeyen Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı. Benfica'dan geçen sezon kiraladığı Gedson Fernandes'i bir kez daha kiralamak için görüşmelerini sürdüren Aslan için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Alman ekibi Stuttgart'ın genç yıldızı Orel Mangala'yı kiralamak için resmi girişimlere başladığı öne sürüldü. 23 yaşındaki ön libero oyuncusu ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği de kaydedildi.





Orel Mangala kimdir?

Belçika'nın Brüksel kentinde 8 Mart 1998 yılında dünyaya gelen Mangala, 23 yaşında ve önlibero olarak Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyiyor. Belçika ve Kongo vatandaşlığı olan Mangala, Belçika milli takımının alt yaşlarında oynadı. Bu sezon 16 karşılaşmada görev alan Mangala, 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı. Daha önce Dortmund U19, Hamburg ve Anderlecht'te oynayan 23 yaşındaki Belçikalı, 2019 yılından bu yana düzenli olarak Stuttgart forması giyiyor.

2017 yılında Alman ekibine transfer olan Orel Mangala'nın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Genç oyuncunun güncel değeri ise 20 milyon Euro olarak gözüküyor.

(Ajansspor)







