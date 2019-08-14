Galatasaray Steven Nzonzi transferini bitirdi

..Ve Galatasaray forvet transferinin ardından orta sahadaki kize de son verdi. Listesinde pek çok isim olan Sarı- Kırmızılılar, Roma forması giyen Nzonzi’de karar kıldı. Seri’nin yanına defansif özelliği ön planda olan bir isim isteyen Fatih Terim, 30 yaşındaki yıldız için ‘Mutlaka alalım’ derken, yönetim görüşmelerde mutlu sona ulaştı. 1.96 boyundaki Fransız yıldız, Roma’dan 1 seneliğine kiralanacak. İtalyan ekibine 1 milyon Euro bedel ödenecek.

1.96 boyundaki Nzonzi, Fransa Milli Takımı’nda da 14 maça çıktı.

Oyuncu da Galatasaray’a ‘evet’ derken, arada sadece çok ufak pürüzler kaldı. Fenerbahçe’nin de yakından ilgilendiği Nzonzi Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Aslan’a yeşil ışık yakarken, kısa zamanda bu transferin sonuçlanması bekleniyor. Nzonzi geçen sezon Roma’da toplam 39 maça çıkarken, 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Safa Can Konuksever / FANATİK ÖZEL